Борьба с коррупцией

В Волгоградской области фирма заплатит 70 тысяч за трудоустройство экс-полицейского

Борьба с коррупцией 21.08.2023 08:42
0
21.08.2023 08:42


Руководитель коммерческой фирмы привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу бывшего сотрудника полиции, не уведомив об этом его бывшего работодателя. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такая обязанность сохраняется за коммерческими структурами в течение двух лет после увольнения государственных или муниципальных служащих и новом трудоустройстве. Тем не менее директор коммерческой организации, которая приняла на работу в качестве специалиста службы безопасности бывшего полицейского, этого не сделала. 
Прокуратура потребовала в суде привлечь к ответственности руководителя фирмы за нарушение антикоррупционного законодательства. 
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 4 Городищенского судебного района Волгоградской области организация и её директор привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно. Решение судьи не вступило в законную силу. 
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
17.08.2023 10:16
Борьба с коррупцией 17.08.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2023 22:03
Борьба с коррупцией 16.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2023 13:11
Борьба с коррупцией 16.08.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.08.2023 10:12
Борьба с коррупцией 10.08.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.08.2023 18:37
Борьба с коррупцией 07.08.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2023 08:03
Борьба с коррупцией 05.08.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.08.2023 12:53
Борьба с коррупцией 04.08.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.08.2023 19:03
Борьба с коррупцией 02.08.2023 19:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.08.2023 10:04
Борьба с коррупцией 01.08.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.08.2023 06:01
Борьба с коррупцией 01.08.2023 06:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.07.2023 15:19
Борьба с коррупцией 29.07.2023 15:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.07.2023 12:42
Борьба с коррупцией 28.07.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.07.2023 11:02
Борьба с коррупцией 26.07.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2023 17:41
Борьба с коррупцией 24.07.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.07.2023 14:20
Борьба с коррупцией 22.07.2023 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:43
В Волгоград на следственный эксперимент привезли двух бородатых «жриц любви»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествиеСмотреть фотографии
12:24
Водитель военного «Урала» погиб в аварии с тягачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области на летний отдых детей потратили 617 млн рублейСмотреть фотографии
11:42
РПН признал качественной воду в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
11:10
Следователи подключились к поиску пропавшего в Котово три недели назад пенсионераСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом водитель «Лады» скрылась после смертельного ДТП с велосипедистомСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде выберут депутатов ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде простились с академиком РАН Александром РулевымСмотреть фотографии
09:41
Водителя фуры из Дагестана осудили за смерть троих человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:21
В Волгоградской области 4% работников получают больше 120 тысячСмотреть фотографии
08:42
В Волгоградской области фирма заплатит 70 тысяч за трудоустройство экс-полицейскогоСмотреть фотографии
08:12
Под Волгоградом испортился воздух после пожара в сосновом боруСмотреть фотографии
07:48
«И частник не понадобился»: в дом многодетной семьи в Котово вернули воду спустя три неделиСмотреть фотографии
20:52
Подъезд к волгоградскому мосту парализовала 5-километровая пробкаСмотреть фотографии
20:35
Волгоградские гандболистки завершили турнир в Краснодаре на четвертом местеСмотреть фотографии
19:45
От преждевременного старения до рака кожи: врач объяснила, чем опасен экстремальный загарСмотреть фотографии
19:01
Дело избитого полицейскими подростка передали в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
17:38
Мимо пробегали дети. Рухнувшее во дворе дома в Волгограде старое дерево смяло машинуСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области военные посадили неизвестный беспилотникСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области снова вспыхнул пожар в Городищенском районеСмотреть фотографии
15:41
ДТП у пивзавода в Волгограде парализовало движение: видеоСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградской области объявили три погодных предупрежденияСмотреть фотографии
13:43
«После девяти дней пути падаешь от усталости»: проводница из Волгограда рассказала о сложных пассажирах, тайных проверках и «поющих» рельсахСмотреть фотографии
12:50
Волгоградцам назвали самые популярные месяцы для заключения бракаСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области за сутки в ДТП погибли два пенсионераСмотреть фотографии
10:43
Опубликована программа фестиваля «Волгоградский факел»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде после нокаута мужчина ударился головой о бордюр: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
«Денег нет, но вы ходите»: в Михайловке дорога в детский сад превратилась в опасный аттракционСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Держался за ручку камеры. Уличный художник из Волгограда Philippenzo вышел на связь после арестаСмотреть фотографии
 