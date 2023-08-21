В Волгоградской области фирма заплатит 70 тысяч за трудоустройство экс-полицейского

Борьба с коррупцией 21.08.2023 08:42
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21.08.2023 08:42
Руководитель коммерческой фирмы привлечена к административной ответственности за то, что приняла на работу бывшего сотрудника полиции, не уведомив об этом его бывшего работодателя. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такая обязанность сохраняется за коммерческими структурами в течение двух лет после увольнения государственных или муниципальных служащих и новом трудоустройстве. Тем не менее директор коммерческой организации, которая приняла на работу в качестве специалиста службы безопасности бывшего полицейского, этого не сделала.
Прокуратура потребовала в суде привлечь к ответственности руководителя фирмы за нарушение антикоррупционного законодательства.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 4 Городищенского судебного района Волгоградской области организация и её директор привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно. Решение судьи не вступило в законную силу.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
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