Мимо пробегали дети. Рухнувшее во дворе дома в Волгограде старое дерево смяло машину

Во дворе дома в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 20 августа, рухнуло старое дерево. Как рассказали V102.RU местные жители, происшествие случилось около двух часов назад около дома № 25 по улице Штеменко.





— Дерево упало прямо на припаркованный автомобиль Lada Vesta, машину сильно помяло, — описывают произошедшее жильцы. — Это просто чудо какое-то, что не убило людей! Мимо как раз пробегали дети с собачкой.





По словам волгоградцев, ранее они неоднократно обращались в свою управляющую компанию «Альфа-Юг» с просьбой спилить старые деревья.

— У нас таких во дворе много, они такие же гнилые и уже давно опасно наклонились, мы так и знали, что когда-нибудь это случится, — негодуют горожане. — Если кто-то погибнет, не дай Бог, это будет на совести УК!





Даже после произошедшего, по словам жителей, из управляющей компании никто так и не приехал.

— Сейчас ждем участкового, чтобы зафиксировать факт происшествия, владелец автомобиля в шоке — машину вряд ли удастся восстановить, — говорят жители. — А мы теперь боимся повторения этого ужаса. У нас во дворе полно детей, пожилых людей. Ждут, чтобы произошла трагедия?





Фото: читатели ИА «Высота 102»