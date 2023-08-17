В Волжском строители нашли в овраге труп пропавшей 31 июля женщины

В Волжском Волгоградской области нашли тело пропавшей 31 июля 2023 года из дома по улице Пушкина пенсионерки в шапке. Как сообщает V102.RU, труп женщины обнаружили в овраге 15 августа.

— Женщина обнаружена в овраге у ж/д путей напротив строящегося здания по улице Кирова, 19Б. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти обнаружено рабочими указанной стройки. Организована проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Напомним, что о пропаже пенсионерки сообщили волонтеры-поисковики отряда «ЛизаАлерт». В день пропажи пожилая женщина была одета в брюки темного цвета, бордовый пиджак, на голове — коричневая шапка.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт»/t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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