В Волжском больше недели ищут пропавшую пенсионерку в шапке

В Волгоградской области волонтеры продолжают поиск 81-летней жительницы Волжского. Как сообщает V102.RU, пенсионерка бесследно исчезла в конце июля.
— Пропала Надежда Марковна Глушкова (Гречкина). С 31 июля 2023 года ее местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей волжанки:
рост 160 сантиметров
худощавое телосложение
волосы седые
глаза серые
В день исчезновения пенсионерка была одета в брюки темного цвета, бордовый пиджак, на голове — коричневая шапка. Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 167 94 44.
Фото и коллаж: «ЛизаАлерт»/t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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