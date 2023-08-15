Под Волгоградом осудили и освободили от наказания бывшего чиновника

Однако глава поселения не спешил выполнять решение суда, несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов и на то, что бюджет поселения на тот момент был прфицитнм. Кроме того, он не предпринял никаких действий по внесению изменений в бюджет поселения для обоснования финансирования предстоящих расходов. И совершил другое преступление. Чтобы скрыть свое бездействие, Кроме того, глава поручил ведущему специалисту администрации о внесении изменений в содержание протоколов заседаний Совета Бурлукского сельского поселения о том, что им якобы вносились предложения перед о необходимости выделения из бюджета поселения денежных средств для исполнения решения суда. Также были подделаны сведения, что якобы совет сельского поселения эти предложения отклонил. Это сфальсифицированное решение чиновник даже предоставил судебным приставом, которые возбудили административное дело за не исполнение решения суда.
Суд в итоге признал его виновным. Приговором суда бывшему главе назначено наказание по части 2 статьи 315 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей, по части 1 статьи 303 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Однако Дмитрий Горьковенко тут же был освобождён от назначенного по ч. 1 ст. 303 УК РФ наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Приговор в законную силу не вступил, его обжаловал осужденный. Сам экс-чиновник вину свою не признал.
Ранее в прокуратуре Волгоградской области поясняли, что новым главой поселения судебное решение о разработке санитарных зон фактически исполнено.