Расследования 08.02.2023 17:44
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08.02.2023 17:44
Котовский районный суд в Волгоградской области рассмотрит уголовное дело бывшего главы Бурлукского сельского поселения Дмитрия Горьковенко, сообщает ИА «Высота 102».
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в службе судебных приставов на исполнении длительное время находилось судебное решение по иску прокурора о возложении обязанностей на администрацию Бурлукского сельского поселения провести мероприятия по обеспечению безопасности водоснабжения населения.
Однако глава поселения, которым на тот момент был Горьковенко, не инициировал вопрос о выделении бюджетных средств на исполнение судебного решения, хотя тогда бюджет был профицитным и деньги были. Чиновник не использовал эту возможность и пошел на подлог.
В 2021 после привлечения судом администрации Бурлукского сельского поселения к ответственности за неисполнение должником требований исполнительного документа глава поселения обжаловал судебный акт, приложив сфальсифицированные им протоколы заседания Совета сельского поселения. В них содержались сведения о том, что им, как главой поселения, якобы вносились предложения о необходимости выделения в бюджете денежных средств для исполнения решения суда, которые не были поддержаны членами Совета.
Вину бывший глава не признает.
Расследование уголовного дела проводилось Котовским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Известно, что новым главой Бурлукского сельского поселения судебное решение фактически исполнено.
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