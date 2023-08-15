СК: в Волгоградской области бесследно исчез 44-летний житель Ерзовки

Следователи СУ СК России по Волгоградской области просят жителей оказать помощь в поисках 44-летнего жителя поселка Ерзовка Городищенского района. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, Дмитрий Ковалев еще 2 июня ушел из дома, и до сих пор его местонахождении ничего неизвестно.

– По предварительным данным, мужчина покинул место жительства примерно в 10.00 2 июня 2023 года, – сообщила Буянова. – Из особых примет – у пропавшего жителя Ерзовки полностью отсутствуют зубы, на левой руке между большим и указательным пальцами имеется татуировка в виде прописной буквы «Д».

Рост мужчины около 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с проседью по бокам.

– В день исчезновения мужчина был одет в черную кофту с длинным рукавом, темно-синие штаны с боковыми накладными карманами, черные туфли, – добавляет представитель СУ СК России по Волгоградской области.

Всех, кто располагает сведениями о возможном месте нахождения Дмитрия Ковалева или лица, схожего по приметам с ним, а также о последнем месте его пребывания, просят сообщают информацию по телефонам: 8(84468)3-38-78, 8(84468)3-38-81.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области