«Такого не было 22 года»: запасы Волгоградского водохранилища истощились из-за засухи

В низовьях Волги зафиксирована засуха, характерная для регионов в этой части страны, в частности, Волгоградской и Астраханской областей. При этом приток в водохранилища Волжско-Камского каскада в июле составил всего 66% нормы, а в водохранилища поступило суммарно 9,6 кубических километра воды. Это, как прозвучало на заседании Межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова, самый низкий показатель в июле за весь период наблюдений с 2001 года. Прошедшие дожди помогли пополнить запасы лишь Горьковского водохранилища.

Однако специалисты не теряют оптимизма и считают, что в августе водохранилища Волжско-Камского каскада могут пополниться от 7,4 до 11,4 кубических километров воды. В среднем это будет составлять 81% от нормы последнего летнего месяца.

С учетом этого оптимистического прогноза и был установлен режим работы Волгоградского гидроузла - 5100±100 куб. м/сек. Такой режим будет действовать до 10 сентября. В ведомстве решили не уменьшать сбросы, даже, несмотря на дефицит влаги в Волгоградском гидроузле. Такие сбросы обеспечат стабильную работу водозаборов, а также снабдят необходимым ресурсом энергетическую и транспортную отрасль, подчеркнули в ведомстве.

– Работа на местах по адаптации водохозяйственной инфраструктуры к климатическим особенностям проходит, но медленнее, чем требуется. Снабжение населения водой идёт в основном за счет определенных сбросов с нижних водохранилищ каскада. Сокращение расходов приведет к тому, что необходимые объёмы не будет доходить в нужных количествах до накопителей питьевого ресурса, – сообщил Вадим Никаноров.

Напомним, конец июля и начало августа в Волгоградской области прошли под знаком экстремально высоких температур. Лишь на днях в некоторых районах региона выпали долгожданные осадки. При этом дачники жалуются на гибель урожая из-за аномально жаркого августа.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»