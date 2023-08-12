«Яблоки уже спеклись»: волгоградские дачники жалуются на гибель урожая из-за жары

Между тем, покупатели отмечают, что в этом году цены на овощи, выращенные на своих участках, гораздо выше прошлогодних.
- Когда такое было, что помидоры стоят до 100 рублей? – изумляются волгоградцы. – И это в разгар сезона! Перец тоже дорогой – до 80 рублей. Домашние закрутки обойдутся теперь в круглую сумму. Еще надо подумать, стоит ли это того.
Относительно дешевыми можно считать кабачки и баклажаны. Их продают на рынках в среднем за 30 рублей за килограмм. Также в этом году хорошо уродились огурцы, но цены на этот овощ тоже впечатляют - до 60 рублей за кг. Это почти в два раза больше, чем было в прошлом.
Дачники винят в плохом урожае прохладный июнь, засушливый август, а также некачественные семена. Ранее V102.RU сообщало о гибели помидоров на грядках из-за черных пятен на овощах и листьях.
Фото V102.RU