Общество

«Яблоки уже спеклись»: волгоградские дачники жалуются на гибель урожая из-за жары

Общество 12.08.2023 10:08
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12.08.2023 10:08


Волгоградские дачники жалуются на гибель урожая из-за аномальной жары. По словам волгоградцев, в этом году под угрозой оказались не только овощи, но и фрукты.
- Зимний  сорт  яблок «семеренко» на солнечной стороне дерева уже спекся, - рассказал V102.RU один из дачников, торгующих овощами на колхозном рынке в Волжском. – У меня дача уже много лет, но я такого еще не видел. Останемся мы без яблок в этом году…
Между тем, покупатели отмечают, что в этом году цены на овощи, выращенные на своих участках, гораздо выше прошлогодних.
- Когда такое было, что помидоры стоят до 100 рублей? – изумляются волгоградцы. – И это в разгар сезона! Перец тоже дорогой – до 80 рублей. Домашние закрутки обойдутся теперь в круглую сумму. Еще надо подумать, стоит ли это того.
Относительно дешевыми можно считать кабачки и баклажаны. Их продают на рынках в среднем за 30 рублей за килограмм. Также в этом году хорошо уродились огурцы, но цены на этот овощ тоже впечатляют - до 60 рублей за кг. Это почти в два раза больше, чем было в прошлом.
Дачники винят в плохом урожае прохладный июнь, засушливый август, а также некачественные семена. Ранее V102.RU сообщало о гибели помидоров на грядках из-за черных пятен на овощах и листьях.
Фото V102.RU

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