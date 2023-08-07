В Волгограде на ул. Поддубного произошло столкновение двух трамваев

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 7 августа, на улице Поддубного произошло столкновение двух трамваев. По информации администрации города, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров не пострадал. Как сообщают в мэрии, к настоящему времени движение вагонов уже возобновлено.

Столкновение произошло, по официальным данным, в 13.24. В мэрии назвали причину происшествия.

– У трамвая №13, двигавшегося в сторону остановки «Рынок «Северный», произошло смещение второй «тележки», ввиду чего трамвай сместился в сторону соседнего пути. В связи с этим, вагон допустил касание с трамваем, двигавшимся во встречном направлении, – рассказали в администрации города. – Вагоны получили незначительные повреждения.

Уточняется, что на время проведения работ по восстановлению движения трамваи ходили в измененных границах – от остановки «Ул. Матросова» до остановки «Ул. Триумфальная».

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