Происшествия

Волгоградку избила и оттаскала за волосы пара с ребенком на руках: видео

Происшествия 06.08.2023 14:09
0
06.08.2023 14:09


Во дворе жилого дома № 55 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда на видео попало избиение женщины, предположительно, семейной парой. Как рассказали V102.RU очевидцы, инцидент произошел накануне около семи часов вечера. 


— С чего все началось — никто не знает. Я сквозь дрему услышал вроде как крики, будто потасовка началась на улице, но не придал этому значение и провалился в сон. Позже меня разбудил мой брат, который пришел с улицы. Он рассказал, что во дворе недалеко от нашего подъезда вроде как избили женщину, — поделился читатель информагентства. — Брат сказал, что видел ее сидящей на земле, она закрывала лицо и трогала голову рукой. Он несовершеннолетний, испугался, сразу не подошел. Потом уже на улице никого не было. 

По одной из версий, причиной нападения мог стать словесный конфликт. Якоба нападавшие были пьяны и набросились на свою жертву из-за лишнего слова в их адрес. 


Скриншот: тот самый двор, где произошла жестокая расправа 

На кадрах видно, что женщина в белом платье и на каблуках спокойно прогуливается по двору, как из-за дерева к ней на всех парах летит мамаша в желтых штанах с ребенком на руках, которая с ходу вцепляется в волосы своей соперницы и начинает ее таскать из стороны в сторону. 

Затем на помощь своей спутнице приходит мужчина в майке-алкоголичке и бьет женщину в белом рукой по голове, от чего у последней слетают на землю солнцезащитные очки. Затем женщина в желтых брюках отдает малолетнего ребенка своему спутнику и набрасывается с новой силой на свою жертву. 

Она резко хватает ее за волосы и сильно бросает на землю, после чего добивает ногами в голову. В какой-то момент мужчина с ребенком на руках вмешивается в жестокое избиение, после чего пара покидает двор, где остается лежать избитая женщина. 

Корреспонденты «Высоты 102» уточняют подробности инцидента. 

Скриншот: «Яндекс. Карты»

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me 

Читайте также: 

В Волгограде водителю, подрезавшему «ВАЗ», переломили ногу в драке: видео

Задел плечом. Устроивших массовую драку в речпорту Волгограда нашла полиция

Волгоградцы устроили массовую драку у элитного ЖК: видео

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.08.2023 16:23
Происшествия 06.08.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2023 13:19
Происшествия 06.08.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2023 12:39
Происшествия 06.08.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2023 11:48
Происшествия 06.08.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2023 10:44
Происшествия 06.08.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2023 21:59
Происшествия 05.08.2023 21:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2023 16:50
Происшествия 05.08.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2023 14:47
Происшествия 05.08.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2023 11:07
Происшествия 05.08.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2023 10:48
Происшествия 05.08.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2023 20:02
Происшествия 04.08.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2023 11:23
Происшествия 04.08.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2023 10:45
Происшествия 04.08.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2023 10:31
Происшествия 04.08.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2023 08:33
Происшествия 04.08.2023 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:56
Врачи рассказали о пострадавших из Ленобласти в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:31
«Ни фарта, ни голов»: волгоградский «Ротор» проиграл в Омске лидеру Второй лиги «Иртышу» - 0:1Смотреть фотографии
16:40
СК: 14-летний подросток сбежал из лагеря под Волгоградом и утонулСмотреть фотографии
16:23
Друг все знал и молчал. В Волгоградской области в детском лагере погиб школьникСмотреть фотографии
15:51
Авторынок продолжает ставить рекорды ростаСмотреть фотографии
15:14
Полный оружия автобус заметили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:09
Волгоградку избила и оттаскала за волосы пара с ребенком на руках: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Подробности смертельного ДТП с семьей из Ленобласти под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:39
Волгоградца нашли мертвым на даче рядом с удлинителемСмотреть фотографии
11:48
«Ждем кинологов»: в Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области дополнительно выставили 47 наблюдательных постовСмотреть фотографии
10:44
На волгоградской трассе в ночном ДТП погибли три человека, шестеро в больницеСмотреть фотографии
09:59
МЧС: в Волгоградской области 7 и 8 августа ожидается жара до +42 ºССмотреть фотографии
09:32
Бывшие волгоградские силовики попросились домой после многомиллионной аферыСмотреть фотографии
09:03
Жителей пяти районов Волгограда предупредили о перебоях с водой: список отключенийСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области военным дали воды и спрятали в укрытияСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцам рассказали, когда уйдет 40-градусная жараСмотреть фотографии
21:59
Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:59
Коммунальная авария оставила без воды жителей ФроловоСмотреть фотографии
19:09
Нитраты есть? А если найдём? Проверяем, насколько безопасны волгоградские арбузыСмотреть фотографии
18:18
Во Фролово простились с погибшим в зоне СВО 31-летним мобилизованным Юрием АникеевымСмотреть фотографии
17:48
Рождение цифрового рубля и кара для коррупционеров: какие законы вступят в силу в августеСмотреть фотографии
16:50
На юге Волгограда потушили смердящую свалку и камышСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде 82-летний мужчина умер у входа в зоомагазинСмотреть фотографии
13:39
Завод в Вологде начал отгрузку новых троллейбусов в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
«Парень уже простился с жизнью»: спасатели рассказали, почему тонут волгоградцыСмотреть фотографии
11:56
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Три человека пострадали в ночном ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:48
У Латошинки в Волгограде пешехода насмерть сбили Mercedes и RenaultСмотреть фотографии
10:18
Парижан, Дунё и Феврония родились в июле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 