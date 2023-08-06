Во дворе жилого дома № 55 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда на видео попало избиение женщины, предположительно, семейной парой. Как рассказали V102.RU очевидцы, инцидент произошел накануне около семи часов вечера.





— С чего все началось — никто не знает. Я сквозь дрему услышал вроде как крики, будто потасовка началась на улице, но не придал этому значение и провалился в сон. Позже меня разбудил мой брат, который пришел с улицы. Он рассказал, что во дворе недалеко от нашего подъезда вроде как избили женщину, — поделился читатель информагентства. — Брат сказал, что видел ее сидящей на земле, она закрывала лицо и трогала голову рукой. Он несовершеннолетний, испугался, сразу не подошел. Потом уже на улице никого не было.

По одной из версий, причиной нападения мог стать словесный конфликт. Якоба нападавшие были пьяны и набросились на свою жертву из-за лишнего слова в их адрес.





Скриншот: тот самый двор, где произошла жестокая расправа

На кадрах видно, что женщина в белом платье и на каблуках спокойно прогуливается по двору, как из-за дерева к ней на всех парах летит мамаша в желтых штанах с ребенком на руках, которая с ходу вцепляется в волосы своей соперницы и начинает ее таскать из стороны в сторону.

Затем на помощь своей спутнице приходит мужчина в майке-алкоголичке и бьет женщину в белом рукой по голове, от чего у последней слетают на землю солнцезащитные очки. Затем женщина в желтых брюках отдает малолетнего ребенка своему спутнику и набрасывается с новой силой на свою жертву.

Она резко хватает ее за волосы и сильно бросает на землю, после чего добивает ногами в голову. В какой-то момент мужчина с ребенком на руках вмешивается в жестокое избиение, после чего пара покидает двор, где остается лежать избитая женщина.

Корреспонденты «Высоты 102» уточняют подробности инцидента.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me

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