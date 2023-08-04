В Волгограде водитель и пассажир отечественной легковушки решили на дороге наказать подрезавшего их на иномарке мужчину. Произошедшая на улице Еременко драка, сообщает ИА «Высота 102», произошла прямо под камерами дорожного наблюдения. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, избитый мужчина был доставлен в больницу.

Дорожный инцидент произошел днем 3 августа.

– Мужчина, доставленный в больницу с травмой, рассказал, что телесные повреждения ему причинили двое неизвестных на остановке общественного транспорта по ул. Еременко. Полицейские установили личности участников конфликта. Ими оказались 29-летний и 28-летний мужчины, – сообщили в пресс-службе главка полиции. – С их слов, конфликт произошел из-за того, что потерпевший, управляя иномаркой, создавал аварийно-опасные ситуации на дороге.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что по факту драки и получения травм одним из участников конфликта проводится проверка.

– По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, – уточняют полицейские.

На видеокадрах, предоставленных полицейскими, отчетливо видно, как водитель иномарки действительно подрезает на дороге «ВАЗ». Решив, видимо, не прощать такой ситуации, мужчины на отечественной легковушке обогнали его и также подрезали. После этого оба автомобиля прижались к обочине, а между мужчинами завязалась драка.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, у пострадавшего диагностирован открытый перелом ноги.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области