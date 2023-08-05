Расследования

В Волгограде серийная аферистка обкрадывала стариков под видом медработника

Расследования 05.08.2023 08:45
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05.08.2023 08:45



В совершении 16 эпизодов мошенничества и краж в отношении пенсионеров в Волгограде обвиняется 45-летняя местная жительница. Об этом V102.RU сообщили в Краснооктябрьском районном суде, куда уголовное дело поступило для рассмотрения.
По материалам дела, женщина не имела постоянного источника дохода, нуждалась в деньгах, поэтому решила так подзаработать. Своими жертвами она избрала доверчивых стариков, к которым проникала домой под видом соцработника, медицинского работника и даже работника «Красного креста». При себе у нее было несколько поддельных купюр «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей.
Женщина поясняла пенсионерам, что им полагается социальная выплата, а также о необходимости забора мазка на COVID. Вводя в заблуждение потерпевших, она доставала купюру «Банка приколов», после чего поясняла, что у нее нет сдачи. Пенсионеры верили аферистке и отдавали ей настоящие рубли в качестве сдачи.
Кроме того, фигурантка уголовного дела сообщала старикам, что им перед забором анализа им нужно промыть ротовую полость. Пока пенсионеры находились в ванной, она тайно похищала их денежные средства.

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