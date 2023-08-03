Происшествия

Стало известно, при каких обстоятельствах волгоградец обгорел на ж/д путях

Происшествия 03.08.2023 19:45
0
03.08.2023 19:45


Западное МСУ на транспорте СКР организовало проверку по факту травмирования мужчины, которого нашли с ожогами 80% тела у ж/д путей в Советском районе Волгограда. Следователи сообщили V102.RU подробности странного происшествия. 

— Предварительно установлено, что мужчина попытался перелезть через сетку, которая находилась под напряжением. Рядом были установлены запрещающие знаки, но, несмотря на это, пострадавший попытался преодолеть смертельно опасное препятствие, сократив путь, так как не хотел идти по мостовому переходу, — пояснили в силовом ведомстве. 

Уточняется, что волгоградец не был пьян. В результате полуживого мужчину нашли при обходе рабочие.  

Напомним, что пострадавшего госпитализировали в одну из волгоградских больниц. По сведениям собственного источника «Высоты 102» в экстренных службах, пациента готовят к транспортировке санавиацией в ожоговый центр Нижнего Новгорода. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

В Волгограде у ж/д путей с ожогами 80% тела нашли полуживого мужчину 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.08.2023 15:33
Происшествия 03.08.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2023 15:21
Происшествия 03.08.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2023 11:52
Происшествия 03.08.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2023 09:59
Происшествия 03.08.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2023 09:50
Происшествия 03.08.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 21:09
Происшествия 02.08.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 17:49
Происшествия 02.08.2023 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 16:28
Происшествия 02.08.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 13:42
Происшествия 02.08.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 13:36
Происшествия 02.08.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 13:15
Происшествия 02.08.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 12:40
Происшествия 02.08.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 12:30
Происшествия 02.08.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 12:15
Происшествия 02.08.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 10:27
Происшествия 02.08.2023 10:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей жителям осажденного СталинградаСмотреть фотографии
20:40
Оставивший странное сообщение астраханец пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделюСмотреть фотографии
19:45
Стало известно, при каких обстоятельствах волгоградец обгорел на ж/д путяхСмотреть фотографии
19:20
Коллеги волгоградских депутатов без колебаний пересели на «Лады»Смотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 46-летним добровольцемСмотреть фотографии
18:07
Жара до +42 градусов возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:48
«Там о смерти не думаешь»: в Волгограде контрактникам и добровольцам СВО вручили 11 госнаградСмотреть фотографии
17:36
Волгоградские арбузы заняли третье место в народном рейтингеСмотреть фотографии
17:06
Депутат назвал гуманной идею об усыплении бездомных собакСмотреть фотографии
16:42
Онлайн-забег «Достигая цели!» ко Дню железнодорожника пройдёт с 5 по 13 августаСмотреть фотографии
16:41
Регоператор «ЭкоЦентр» освободил Волгоградскую область еще от 2000 тонн отходовСмотреть фотографии
16:38
Новым прокурором Камышина назначен Михаил АндреевСмотреть фотографии
16:37
РФС оштрафовал главного тренера волгоградского «Ротора» на 5 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде у ж/д путей с ожогами 80% тела нашли полуживого мужчинуСмотреть фотографии
15:21
Банк «Открытие»: 27% жителей ЮФО готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для гражданСмотреть фотографии
15:11
Силовики нагрянули на север Волгограда за иностранцами-нелегалами: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Андрей Бочаров обратился к волгоградцамСмотреть фотографии
13:56
Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищСмотреть фотографии
13:04
Гандболистов волгоградского «Каустика» оценили в сборной РоссииСмотреть фотографии
12:51
Руководство природного парка в Волгоградской области наказали за молчаниеСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде водителя иномарки после тарана остановки остановил столбСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде 4 августа откроется новый рынок на Нижнем ТракторномСмотреть фотографии
10:34
В Краснооктябрьском районе открылась новая стоянка на 110 местСмотреть фотографии
10:27
«По жизненным обстоятельствам»: в Серафимовиче открылась правда о скоропостижной отставке Сергея ПономараеваСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде 31-летняя женщина с набором пиромана пыталась поджечь райвоенкоматСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцев просят не покупать молочную продукцию фантомного производителя из РязаниСмотреть фотографии
09:50
В Волжском мужчина на остановке упал лицом вниз и умерСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде бизнесмен в одночасье лишился полумиллиона рублейСмотреть фотографии
 