Стало известно, при каких обстоятельствах волгоградец обгорел на ж/д путях

Западное МСУ на транспорте СКР организовало проверку по факту травмирования мужчины, которого нашли с ожогами 80% тела у ж/д путей в Советском районе Волгограда. Следователи сообщили V102.RU подробности странного происшествия.

— Предварительно установлено, что мужчина попытался перелезть через сетку, которая находилась под напряжением. Рядом были установлены запрещающие знаки, но, несмотря на это, пострадавший попытался преодолеть смертельно опасное препятствие, сократив путь, так как не хотел идти по мостовому переходу, — пояснили в силовом ведомстве.

Уточняется, что волгоградец не был пьян. В результате полуживого мужчину нашли при обходе рабочие.

Напомним, что пострадавшего госпитализировали в одну из волгоградских больниц. По сведениям собственного источника «Высоты 102» в экстренных службах, пациента готовят к транспортировке санавиацией в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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