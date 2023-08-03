В Волгограде у ж/д путей с ожогами 80% тела нашли полуживого мужчину

В Волгограде на железнодорожной станции имени Максима Горького в Советском районе обнаружен неизвестный с ожогами 80% тела. Как стало известно V102.RU, полуживого мужчину нашли при обходе рабочие.

— Мужчина был без сознания. Его госпитализировали в одну из больниц Волгограда с ожогами тела третьей степени, — рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах. — Сегодня пострадавшего бортом МЧС транспортируют в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах, пояснил, что мужчину ударило током на мостовом переходе. При этом в момент травмирования рядом не проходил подвижной состав. Вполне вероятно, что мужчина получил удар током от провисшего провода, к которому он приблизился слишком близко.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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