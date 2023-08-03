Депутат назвал гуманной идею об усыплении бездомных собак

В Саратове депутат областной думы от ЛДПР Станислав Денисенко назвал гуманной идею усыпления беспризорных собак. Как сообщает ИА «СарИнформ», парламентарий также подчеркнул необходимость лишения животных кормовой базы в виде помоек.

Как и в Волгоградской области, в соседнем регионе практикуется сегодня так называемое гуманное соседство с собаками – животных отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, после чего отправляют обратно на улицу. При этом, подчеркнул Денисенко, бездомыши «продолжают кусать детей и женщин».

Напомним, что согласно недавно принятому закону, регионы вправе самостоятельно выбирать методы регулирования численности животных на улицах. В том числе допустим и вариант с эвтаназией.

– Это решение могло бы быть гуманным и цивилизованным, – высказался депутат Саратовской областной думы.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»