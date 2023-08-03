Гандболистов волгоградского «Каустика» оценили в сборной России

Спорт 03.08.2023 13:04
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03.08.2023 13:04
Четыре гандболиста волгоградского «Каустика» в составе сборной России провели тренировочный сбор, который прошёл с 24 июля по 2 августа в Сочи, сообщает V102.RU
Тренерский штаб национальной команды в период отсутствия официальных матчей решил проверить в деле молодёжь и ближайший резерв. Шанс проявить себя получили 18 гандболистов, среди которых четверо оказались игроками «Каустика».
Это - вратарь Никита Михайлов, разыгрывающий Данила Иванов, линейный Вадим Ибраков и правый крайний Никита Ларин. Любопытно, что с голкиперами в российской сборной работает знаменитый гандболист Алексей Костыгов. С 1990 по 2004-годы он сам выступал за «Каустик» на позиции вратаря и становился бронзовым призёром Олимпийскиx игр в Афинах.
Наставник российской команды сербский специалист Велимир Петкович в интервью сайту «Быстрый центр» поделился своим мнением о работе на сборах некоторых игроков волгоградцев.
— Хорошее впечатление произвёл Никита Ларин из «Каустика». Мы дали ему персональное задание по итогам этого сбора. Понравился и его нынешний одноклубник Вадим Ибраков — о нём мало говорят, но это перспективный гандболист, рослый и подвижный, - отметил главный тренер..
Отметим, что в последние дни в международных СМИ появилась информация о том, что Европейская федерация гандбола готова рассмотреть вариант с допуском национальных команд России и Белоруси, которые отстранены на данный момент от участия в официальных турнирах, до старта в отборочном цикле Чемпионата Европы 2026 года. Но такой сценарий возможен только «если позволит ситуация». Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до окончания нынешнего года.
Тем временем, сборники вернулись в расположение «Каустика». И уже завтра, 4 августа, «химики» стартуют в предсезонных соревнованиях на призы памяти олимпийских чемпионов Игоря Васильева и Сергея Погорелова. Турнир пройдёт в Волгограде с 4 по 6 августа. Помимо подопечных Рафаэля Самитова на нём выступят астраханское «Динамо», «Воронеж» и «СКИФ» из Краснодара. Первую игру хозяева проведут против клуба из столицы Черноземья.
Напомним, "Каустик" в сезоне 2022-2023 вернулся в суперлигу спустя год отсутствия в ней и уже скоро стартует в элитном российском дивизионе.
Фото "Каустик" VK.com
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