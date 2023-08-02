В Волгограде скончался реаниматолог больницы №25 Владимир Коротченко

В Волгограде сегодня, 2 августа, прощаются с врачом анестезиологом-реаниматологом высшей категории больницы №25 Владимиром Коротченко. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимир Юрьевич скончался на 59-м году жизни.

Известно, что в больнице №25 Владимир Коротченко работал с 1991 года – 32 года, за которые совместно со своими коллегами из Отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 спас сотни пациентов.





Прощание с Владимиром Юрьевичем Коротченко состоится в похоронном доме на ул. Землячки. Похороны пройдут на Моторном кладбище.

Фото: больница №25 / VK.com