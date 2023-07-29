В соседнем с Волгоградской областью регионе отказались от массовых тестов на ковид





В Саратовской области, граничащей с Волгоградской, отказались от массового тестирования на Covid-19.

– У нас сняли задание по тотальному тестированию [населения] ковидом. Тестируем только по необходимости. Сегодня ковид ввели в рамку респираторных инфекций. Но никто не гарантирует, что не будет мутации или вспышки, – заявил на брифинге министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

При этом, сообщает ИА «СарИнформ», в Саратовской области с начала 2023 года не зарегистрировано ни одного смертельного исхода заболевания ковидом.

В Волгоградской области, тем временем, еженедельно выявляют более 40 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии скончалось в результате