Здравоохранение

В соседнем с Волгоградской областью регионе отказались от массовых тестов на ковид

Здравоохранение 29.07.2023 09:57
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29.07.2023 09:57


В Саратовской области, граничащей с Волгоградской, отказались от массового тестирования на Covid-19. 

– У нас сняли задание по тотальному тестированию [населения] ковидом. Тестируем только по необходимости. Сегодня ковид ввели в рамку респираторных инфекций. Но никто не гарантирует, что не будет мутации или вспышки, – заявил на брифинге министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. 

При этом, сообщает ИА «СарИнформ», в Саратовской области с начала 2023 года не зарегистрировано ни одного смертельного исхода заболевания ковидом. 

В Волгоградской области, тем временем, еженедельно выявляют более 40 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии скончалось в результате

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