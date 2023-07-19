Волгоградец в свой день рождения утонул в районе ВДСК

В Светлоярском районе Волгоградской области очередной день рождения оказался для местного жителя последним. Как стало известно V102.RU, пенсионер решил отметить праздник с размахом и утонул.

— Светлоярский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 69-летнего мужчины в акватории Волго-Донского судоходного канала, — прокомментировали в пресс-службе волгоградского следкома. — По предварительным данным, вечером 18 июля 2023 года во время купания в районе СНТ «Литейщик» в присутствии очевидцев утонул мужчина.

Сегодня его тело обнаружили водолазы. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не установлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, житель Красноармейского района в компании знакомых решил отметить 70-летие. Мужчины употребили спиртное, и виновник торжества пошел охладиться. Труп достали из воды сегодня утром.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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