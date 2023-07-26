Политика

«Поступали обращения из Волгограда»: спикер ГД Володин назвал бездумной замену троллейбусов

Политика 26.07.2023 16:39
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26.07.2023 16:39


Председатель государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 26 июля, в ходе отчета министра транспорта Виталия Савельева перед депутатами в рамках «Правительственного часа» подчеркнул важность обновления городского электротранспорта и развития речного. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Перечисляя города, в которых есть, над чем работать, Володин в том числе назвал и Волгоград. 

– Это проблема каждого субъектового центра. Предприятия в тяжелейшем состоянии, износ огромный, – сказал, в частности, спикер Госдумы. – Перед нашей с вами встречей поступили коллективные обращения граждан из Волгограда, Костромы, Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Тамбова, Белгородской, Орловской, Астраханской областей.

По его словам, жители разных регионов обращаются к депутатам с просьбой помочь в решении проблем износа общественного транспорта, возобновления трамвайных и троллейбусных маршрутов. При этом во многих региональных центрах еще с 90-х годов эти вопросы остаются на муниципальном уровне, но очевидно, что муниципалитеты не могут самостоятельно справиться с накопившимися проблемами. Их решение необходимо переводить на региональный или даже федеральный уровень, считают в Госдуме. 

– Жители просят поддержки со стороны федерального центра городскому электрическому транспорту, потому что бездумная замена троллейбусов на автобусы, маршрутки ни к чему хорошему не приведет. Когда трамвайные маршруты сокращаются — это значит: остановится город в развитии, – сказал Вячеслав Володин. – Нам надо выходить на решение, чтобы городской электротранспорт перешел в полномочия как минимум регионов. Но лучше, чтобы были федеральные программы, позволяющие на системной основе заменять устаревший подвижной состав.

Также, по словам спикера Госдумы, болевой точкой остается речной пассажирский транспорт.

– Должен развиваться речной пассажирский транспорт, – подчеркнул он. – Сегодня, кроме круизных туристических теплоходов, которые ходят по Волге, пригородного, межрегионального сообщения пассажирского нет. Это недопустимо. Мы должны сделать все для того, чтобы проблему эту решать. 

Напомним, что в Волгограде в этом году планируется поставка 56 новых троллейбусов, которые выйдут на городские маршруты. Кроме того, компания-концессионер АО «Электротранспорт Плюс» в настоящее время в городе-герое ведет реконструкцию линию СТ. 

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