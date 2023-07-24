Спорт

«Динамо-Синара» завоевало бронзу чемпионата России по пляжному гандболу

Спорт 24.07.2023 20:44
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24.07.2023 20:44


«Динамо-Синара»  стало бронзовым призером чемпионата России по пляжному гандболу, который завершился накануне, 23 июля, в Москве, сообщает V102.RU.
 Перед последним туром волгоградская команда занимала третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных балла после двух проведённых этапов.  Лидером были игроки из «Ставрополья»  - 26 очков. На два балла от них отставала Московская  гандбольная академия, занимающая вторую позицию.
 Подопечные Анны Сидоричевой удачно стартовали в пятницу, 21 июля. Сначала бело-голубые одолели «Комплексную спортивную школу»  в двух сетах. Затем с таким же результатом переиграли сборную Краснодарского края, выиграв обе партии - 24:11 и 25:18.  Большой вклад в победу в этом матче внесла голкипер Елизавета Старкова, которая неоднократно выручала свою команду от пропущенных голов.
На следующий день динамовки первую встречу провели против соперниц из Ростовской области и снова оказались сильнее - 2:0.  Вторая игра была одной из определяющих для «Синары».  Лидеры турнира  в субботу  потерпели поражения.  «Ставрополье» уступило армейкам из столицы в трёх сетах. В то время, как Московская гандбольная академия не справилась с краснодарками, проиграв 1:2. Осечками претендентов на чемпионство могли воспользоваться волгоградки, которым предстояло сразиться в очной встрече как раз с москвичками.  К сожалению, бело-голубые не смогли одержать очередную викторию и уступили оппоненткам в двух партиях.  Стоит отметить, что кураж поймала голкипер академии Валерия Морева. Помимо спасений,  она ещё сама забила восемь голов в ворота «Динамо».
 К заключительному дню чемпионата уже была известна итоговая позиция «Синары » по итогам соревнований - коллектив Анны Сидоричевой застолбил за собой третью строчку.  В то же время  гандболистки с берегов Волги явно хотели завершить соревнования на позитивной ноте. И поначалу всё складывалось неплохо для них.  В первой игре были повержены будущие чемпионки из «Ставрополья» - 2:1. Снова с лучшей стороны показала себя вратарь бело-голубых Елизавета Старкова.
В последнем матче c ЦСКА гандболисток «Синары» подвела дисциплина. С площадки были удалены сразу три динамовки - Ксения Мухина,  Анна Сучилина и Алёна Алексеева, имеющие важное значение для команды. В результате армейки дожали своих соперниц в серии буллитов.
В итоге чемпионский титул завоевало «Ставрополье», набравшее к финишу 34 очка. Второе место осталось за Московской гандбольной академией, которая заработала 32 очка. И бронзовые медали завоевали гандболистки «Динамо-Синары» с 30 баллами.
Отметим, что в церемонии награждения принимали участие спортивный директор Федерации гандбола России волгоградец Дмитрий Бочарников, который является четырёхкратным чемпионом России в составе «Каустика» в середине 90-х годов  и главный тренер мужской сборной нашей страны по гандболу сербский специалист Велимир Петкович.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com


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