



«Динамо-Синара» стало бронзовым призером чемпионата России по пляжному гандболу, который завершился накануне, 23 июля, в Москве, сообщает V102.RU. «Динамо-Синара» стало бронзовым призером чемпионата России по пляжному гандболу, который завершился накануне, 23 июля, в Москве, сообщает V102.RU.

Перед последним туром волгоградская команда занимала третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных балла после двух проведённых этапов. Лидером были игроки из «Ставрополья» - 26 очков. На два балла от них отставала Московская гандбольная академия, занимающая вторую позицию.Подопечные Анны Сидоричевой удачно стартовали в пятницу, 21 июля. Сначала бело-голубые одолели «Комплексную спортивную школу» в двух сетах. Затем с таким же результатом переиграли сборную Краснодарского края, выиграв обе партии - 24:11 и 25:18. Большой вклад в победу в этом матче внесла голкипер Елизавета Старкова, которая неоднократно выручала свою команду от пропущенных голов.На следующий день динамовки первую встречу провели против соперниц из Ростовской области и снова оказались сильнее - 2:0. Вторая игра была одной из определяющих для «Синары». Лидеры турнира в субботу потерпели поражения. «Ставрополье» уступило армейкам из столицы в трёх сетах. В то время, как Московская гандбольная академия не справилась с краснодарками, проиграв 1:2. Осечками претендентов на чемпионство могли воспользоваться волгоградки, которым предстояло сразиться в очной встрече как раз с москвичками. К сожалению, бело-голубые не смогли одержать очередную викторию и уступили оппоненткам в двух партиях. Стоит отметить, что кураж поймала голкипер академии Валерия Морева. Помимо спасений, она ещё сама забила восемь голов в ворота «Динамо».К заключительному дню чемпионата уже была известна итоговая позиция «Синары » по итогам соревнований - коллектив Анны Сидоричевой застолбил за собой третью строчку. В то же время гандболистки с берегов Волги явно хотели завершить соревнования на позитивной ноте. И поначалу всё складывалось неплохо для них. В первой игре были повержены будущие чемпионки из «Ставрополья» - 2:1. Снова с лучшей стороны показала себя вратарь бело-голубых Елизавета Старкова.В последнем матче c ЦСКА гандболисток «Синары» подвела дисциплина. С площадки были удалены сразу три динамовки - Ксения Мухина, Анна Сучилина и Алёна Алексеева, имеющие важное значение для команды. В результате армейки дожали своих соперниц в серии буллитов.В итоге чемпионский титул завоевало «Ставрополье», набравшее к финишу 34 очка. Второе место осталось за Московской гандбольной академией, которая заработала 32 очка. И бронзовые медали завоевали гандболистки «Динамо-Синары» с 30 баллами.Отметим, что в церемонии награждения принимали участие спортивный директор Федерации гандбола России волгоградец Дмитрий Бочарников, который является четырёхкратным чемпионом России в составе «Каустика» в середине 90-х годов и главный тренер мужской сборной нашей страны по гандболу сербский специалист Велимир Петкович.Иван Тюгаев