Федеральные новости

В России запретили менять пол без согласия врачей

Федеральные новости 24.07.2023 20:21
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24.07.2023 20:21


Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июля, подписал закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный текст документа, россиянам запретят менять пол за некоторым исключением. 

— Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, — цитирует информагентство принятые новеллы. 

Оговаривается, что к смене пола не будут относить вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решения о проведении таких манипуляций будут приниматься врачебными комиссиями медорганизаций, подведомственных Минздраву. 

Принятые на законодательном уровне изменения также  устанавливают, что если один из супругов решит поменять пол, то это повлечет за собой прекращение заключенного им ранее брака. Кроме этого, лица, изменившие пол, лишаются права быть усыновителями и опекунами детей.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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