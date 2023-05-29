Самому возрастному – больше 45 лет: в Волгоградской области 12 человек сменили пол в 2022 году

В Государственной думе на пленарном заседании, состоявшемся 25 мая, депутаты обсудили законодательный проект, предусматривающий ужесточение в России процедуры выдачи документов в случае смены пола. Инициатива разработана представителями всех политических фракций в ГД. По задумке авторов проекта, получить новый паспорт россиянин сможет только в том случае, если подтвердит факт оперативного вмешательства при смене пола. Но какова актуальность такой инициативы для регионов? Редакция ИА «Высота 102» выяснила, сколько жителей региона кардинально изменили жизнь, сменив пол в 2022 году.

Согласно официальной информации, предоставленной информагентству в ответ на запрос в профильном ведомстве, за прошедший год в Волгоградской области пол сменили 12 человек (по текущему году информация на сегодня отсутствует). При этом третья часть сменивших пол волгоградцев едва дождалась своего совершеннолетия.

– Пол в 2022 году в Волгоградской области меняли как мужчины, так и женщины, – сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете. – В их числе четыре человека в возрасте от 18 до 20 лет, пять человек находятся в возрастной категории от 20 до 25 лет.

По официальным данным, сменили пол в 2022 году также два жителя Волгоградской области в возрасте от 25 до 30 лет, еще одному волгоградцу (или волгоградке) больше 45 лет.

Согласно действующей процедуре, для изменения документов в связи с переменой пола требуются медицинские документы, подтверждающие факт необратимых изменений. При наличии таковых в загсе в актоквые записи вносятся изменения и выдаются свидетельства с новыми сведениями. После этого гражданин обращается в миграционную службу для замены документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал на то, что сегодня в России для смены документов достаточно справки из медучреждения о прохождении гормональной терапии. Законопроект, по его словам, предусматривает обязательное проведение оперативного вмешательства. А направлен проект на защиту молодого поколения.

– Оболванивают ребятишек, пытаются их в это втянуть с тем, чтобы те пошли на какие‑то гормональные терапии, на операции. И это расцветает сейчас в других странах, а если говорить о Европе и Соединенных Штатах Америки — сплошной содомизм, – высказался Володин.

Как сообщили ИА «Высота 102» в профильном ведомстве, в случае, если сменивший пол житель или жительница Волгоградской области женат или замужем, аннулирование актовой записи о заключении брака производится по решению суда. Исковое заявление об аннулировании записи может подать любой из супругов.