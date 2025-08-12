Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в Волге





Министерство сельского хозяйства планирует продлить мораторий на промышленную и любительскую ловлю некоторых видов рыб до конца 2026 года. Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, запрет на вылов щуки будет действовать с 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 год. Уточняется, что профессионалам и любителям будет запрещено ловить эту рыбу на водных объектах в Астраханской области и в реке Волге на территории Республики Калмыкия.

Кроме того, до конца 2026 года предлагается продлить запрет на промышленный и любительский лов плотвы. Данный вид рыбы будет запрещен к вылову на водных объектах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области.