Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке Волгограда





В управлении РПН по Волгоградской области опубликовали результаты исследования проб воздуха в жилой зоне Тракторозаводского района Волгограда, проведенного после пожара на рынке на улице Михайлова,3.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» были отобраны и исследованы пробы атмосферного воздуха на содержание: оксид углерода; диоксид углерода; мелкодисперсные взвешенные частицы РМ 2,5, РМ 10; азота диоксид (двуокись азота, пероксид азота); хлористый водород; фтористый водород; цианистый водород; аммиак; формальдегид, предельные и непредельные углеводороды, сажу.



Обнаружено превышение ПДК в следующих точка отбора:



1. Ул. Вычугова, д. 19 по химическим веществам: формальдегид — в 2,6 раз; оксид углерода — в 1,4 раза; аммиак - 1,3 раза.



2. Ул. Бухарская, д. 35 по химическому веществу – оксид углерода - в 1,3раза.

Напомним, ранее в РПН советовали волгоградцам, проживающим вблизи места пожара, закрыть окна и пользоваться масками и респираторами.



Справка. Формальдегид опасен для человека, его относят ко второму из пяти классов опасности – высокоопасным веществам. По оценке всемирной организации здравоохранения, вещество может вызывать нарушения здоровья.



В первую очередь он опасен для слизистых и кожных покровов. Формальдегид вызывает раздражение, зуд, сыпь. К признакам отравления относят вялость, частые головные боли, трудности со сном, воспаления глаз и кожные проявления. Также он повышает вероятность заболевания раком.





