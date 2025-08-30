Экология

Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке Волгограда

Экология 30.08.2025 18:59
0
30.08.2025 18:59


В управлении РПН по Волгоградской области опубликовали результаты исследования проб воздуха в жилой зоне Тракторозаводского района Волгограда, проведенного после пожара на рынке на улице Михайлова,3.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» были отобраны и исследованы пробы атмосферного воздуха на содержание: оксид углерода; диоксид углерода; мелкодисперсные взвешенные частицы РМ 2,5, РМ 10; азота диоксид (двуокись азота, пероксид азота); хлористый водород; фтористый водород; цианистый водород; аммиак; формальдегид, предельные и непредельные углеводороды, сажу.

Обнаружено превышение ПДК в следующих точка отбора:

1. Ул. Вычугова, д. 19 по химическим веществам: формальдегид — в 2,6 раз; оксид углерода — в 1,4 раза; аммиак - 1,3 раза.

2. Ул. Бухарская, д. 35 по химическому веществу – оксид углерода - в 1,3раза.

Напомним, ранее в РПН советовали волгоградцам, проживающим вблизи места пожара, закрыть окна и пользоваться масками и респираторами.

Справка. Формальдегид опасен для человека, его относят ко второму из пяти классов опасности – высокоопасным веществам. По оценке всемирной организации здравоохранения, вещество может вызывать нарушения здоровья.

В первую очередь он опасен для слизистых и кожных покровов. Формальдегид вызывает раздражение, зуд, сыпь. К признакам отравления относят вялость, частые головные боли, трудности со сном, воспаления глаз и кожные проявления. Также он повышает вероятность заболевания раком.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
27.08.2025 21:33
Экология 27.08.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2025 20:40
Экология 23.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
22.08.2025 09:25
Экология 22.08.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2025 20:43
Экология 21.08.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2025 19:51
Экология 21.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Экология
20.08.2025 06:29
Экология 20.08.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2025 16:39
Экология 17.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Экология
15.08.2025 16:59
Экология 15.08.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2025 20:38
Экология 14.08.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2025 06:09
Экология 14.08.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2025 10:31
Экология 13.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2025 09:55
Экология 13.08.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Экология
11.08.2025 07:20
Экология 11.08.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.08.2025 21:20
Экология 08.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.08.2025 19:54
Экология 08.08.2025 19:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:59
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»Смотреть фотографии
15:25
Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часаСмотреть фотографии
14:54
«Проткнул себя ножницами»: волгоградец задержан за убийство знакомой и ее дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынкеСмотреть фотографии
13:54
Пожар на рынке в Волгограде: большой фоторепортаж с места ЧПСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
6 человек вывели из огня на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде возобновили движение троллейбусы №8а и 10аСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
«В одни ворота»: юные футболистки СШ «Ротор» разгромили «Оренбург» в Волгограде Смотреть фотографии
11:56
Связь и интернет пропали в районе горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратовСмотреть фотографии
11:11
«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Первый заместитель председателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:42
МЧС: площадь возгорания на рынке в Волгограде составила 1200 квадратовСмотреть фотографии
10:35
Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде вспыхнул страшный пожар на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 