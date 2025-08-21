Минобороны: над регионами России уничтожили 49 БПЛА

Ведомство отчиталось о работе ПВО в течение прошедшей ночи. Всего было уничтожено 49 БПЛА:
21 – над территорией Ростовской области,
7 – над территорией Воронежской области,
5 – над территорией Белгородской области,
4 – над территорией Республики Крым,
3 – над территорией Брянской области,
3 – над территорией Калужской области,
2 – над территорией Орловской области,
2 – над акваторией Черного моря,
1 – над территорией Курской области,
1 – над территорией Тульской области.
Из-за введенных Росавиацией ограничений аэропорт Волгограда был закрыт на прием и выпуск самолетов на 8 часов.