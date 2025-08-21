Федеральные новости

Минобороны: над регионами России уничтожили 49 БПЛА

Федеральные новости 21.08.2025 07:31
0
21.08.2025 07:31


Ведомство отчиталось о работе ПВО в течение прошедшей ночи. Всего было уничтожено 49 БПЛА:

21 – над территорией Ростовской области,
7 – над территорией Воронежской области,
5 – над территорией Белгородской области,
4 – над территорией Республики Крым,
3 – над территорией Брянской области,
3 – над территорией Калужской области,
2 – над территорией Орловской области,
2 – над акваторией Черного моря,
1 – над территорией Курской области,
1 – над территорией Тульской области.

Из-за введенных Росавиацией ограничений аэропорт Волгограда был закрыт на прием и выпуск самолетов на 8 часов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
20.08.2025 20:55
Федеральные новости 20.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2025 16:48
Федеральные новости 20.08.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.08.2025 08:25
Федеральные новости 18.08.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2025 21:10
Федеральные новости 15.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.08.2025 14:37
Федеральные новости 14.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 12:33
Федеральные новости 13.08.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 06:28
Федеральные новости 13.08.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 18:41
Федеральные новости 12.08.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 06:18
Федеральные новости 12.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 17:55
Федеральные новости 11.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:41
«Пожар продолжается, рвутся авиабомбы, мины»: ФСБ рассекретила документы о кровавых бомбардировках СталинградаСмотреть фотографии
10:34
От кабины ничего не осталось: в Волгограде водитель «Газели» чудом выжил после тарана поливальной машиныСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом пассажирка китайского седана погибла в ДТП с деревомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
«Она обожала кинематограф»: скончалась ветеран и старейший киновед Волгоградской области Зоя ФинкельштейнСмотреть фотографии
10:02
Эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на техосмотр автомобилейСмотреть фотографии
09:21
В Михайловке полицейские нашли прыгающих по машинам детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в КазаниСмотреть фотографии
08:26
Помидоры резко подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Матч за трофей»: ЦСКА и Зенит разыграют Суперкубок РФ по гандболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:38
Волгоградская область стала чемпионкой по сбору бахчевыхСмотреть фотографии
07:31
Минобороны: над регионами России уничтожили 49 БПЛАСмотреть фотографии
07:16
«А как на самом деле?»: Росстат назвал новые цены на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:04
Аэропорт Волгограда заработал спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:47
Вредители точат 740 га волгоградских лесовСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцы гордятся первым грибным урожаемСмотреть фотографии
06:08
На юге Волгограда 68-летний мужчина сгорел в своем домеСмотреть фотографии
05:55
В аэропорту Волгограда задержаны 5 авиарейсов, 1 отмененСмотреть фотографии
21:38
В Волжском вручили награды родным 12 погибших участников СВОСмотреть фотографии
21:22
В реке Бузулук Волгоградской области утонул мужчинаСмотреть фотографии
20:57
Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Слухи об отставке Бояринцева – спекуляции»Смотреть фотографии
20:55
Почти 1,4 тыс. участников СВО зарегистрировались кандидатами на осенних выборахСмотреть фотографии
20:44
В школах Михайловки проведут учения на случай нападения террористовСмотреть фотографии
20:34
Подрядчик по-крупному проворовался на строительстве незримого забора и домов в «Юном ястребе»Смотреть фотографии
19:34
«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
18:47
Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Валерию Кроман утвердили на посту главы ГосжилнадзораСмотреть фотографии
17:36
40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проездСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом задержали врача-терапевта за выдачу фиктивных больничныхСмотреть фотографии
17:08
В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМаСмотреть фотографии
16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
 