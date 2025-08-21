Минобороны: над регионами России уничтожили 49 БПЛА





Ведомство отчиталось о работе ПВО в течение прошедшей ночи. Всего было уничтожено 49 БПЛА:

21 – над территорией Ростовской области,

7 – над территорией Воронежской области,

5 – над территорией Белгородской области,

4 – над территорией Республики Крым,

3 – над территорией Брянской области,

3 – над территорией Калужской области,

2 – над территорией Орловской области,

2 – над акваторией Черного моря,

1 – над территорией Курской области,

1 – над территорией Тульской области.



Из-за введенных Росавиацией ограничений аэропорт Волгограда был закрыт на прием и выпуск самолетов на 8 часов.



