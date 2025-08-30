









Жестокое преступление раскрыли в Волгограде. Как рассказали в СУ СК по Волгоградской области, в одной из квартир в Кировском районе 25 августа были обнаружены тела женщины и ее дочери с признаками криминальной смерти.

Через несколько дней, 29 августа, подозреваемый был задержан. Все это время мужчина скрывался в Советском районе Волгограда, проживая на берегу реки Волги в шалаше.



Следствие установило, что трагические события произошли в ночь с 23 на 24 августа. Подозреваемый находился в квартире у своей знакомой, где они вместе распивали алкоголь. Затем между парочкой вспыхнул конфликт. Мужчина начал бить коленом подругу по лицу, после чего, взяв с кухни табурет, также нанес один удар в область ее лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина после убийства лег спать.



Утром 24 августа 2025 года к потерпевшей пришла дочь, которая своим ключом стала открывать входную дверь. Мужчина подкараулил вошедшую женщину и, повалив на пол, ударил ножом в бок, так как посчитал ее опасным свидетелем. Ранение оказалось смертельным. Убив дочь хозяйки, фигурант собрал свои вещи и покинул квартиру, но скрыться надолго ему не удалось.



Свою вину в двойном убийстве задержанный признал.



В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в квартиру, где произошло два убийства, спасатели и правоохранители прибыли после звонка родственницы убитых, переживавшей, что ее близкие не открывают дверь. После того, как спасатели вскрыли замок, в квартире и были обнаружены тела матери и дочери.



41-летнего подозреваемого взяли в одном из торговых центров города. Во время задержания он ножницами нанес себе удар в шею.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области



