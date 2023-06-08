Общество 08.06.2023 13:01
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08.06.2023 13:01
Федеральный законопроект о запрете медицинских процедур по смене пола поддержали депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 8 июня, на очередном заседании, передает V102.RU со ссылкой не регпарламент.
Указанный проект закона также предусматривает запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справки об изменении пола. Запретить медицинские вмешательства в России по смене пола ранее предложили депутаты всех пяти фракций Госдумы. Отмечается, что авторами законопроекта стали почти 400 парламентариев.
Проект постановления Волгоградской облдумы «О поддержке проекта федерального закона №369814-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» был внесен в регпарламент 6 июня и уже на следующий день, 7 июня, был направлен в профильный комитет облдумы, где его одобрили и рекомендовали принять на заседании регпарламента.
Изменения предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В подготовленном документе устанавливается, что медицинские вмешательства возможны в случаях, связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Решение о назначении такого лечения будет принимать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения, имеющая соответствующее разрешение.
- Принятое сегодня постановление Волгоградской областной думы о поддержке упомянутого законопроекта будет направлено в комитет Госдумы по охране здоровья. К рассмотрению данного вопроса федеральные парламентарии планируют приступить в июне 2023 года, - сообщили в областной думе.
Как ранее сообщало информагентство, за прошедший год в Волгоградской области пол сменили 12 человек. Пол в 2022 году в Волгоградской области меняли как мужчины, так и женщины. В их числе четыре человека в возрасте от 18 до 20 лет, пять человек находятся в возрастной категории от 20 до 25 лет. По официальным данным, сменили пол в 2022 году также два жителя Волгоградской области в возрасте от 25 до 30 лет, еще одному волгоградцу (или волгоградке) больше 45 лет.
Напомним, что в Конституции РФ закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Никаких других, «промежуточных», полов не предусмотрено, как не предусмотрена и возможность «изменения пола». В российском законодательстве также установлена ответственность за пропаганду смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений.
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