Общество

Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтай

Общество 31.08.2025 09:07
0
31.08.2025 09:07


Минсельхоз России разработал поправки к правилам рыболовства для Дальнего Востока. По информации «Парламентской газеты», среди нововведений положения, позволяющие направить на прилавки магазинов обречённый на гибель минтай.

На текущий момент один из наиболее доступных для россиян видов рыбы массово вылавливается при промысле лососёвых, при этом по действующим правилам рыбаки обязаны сортировать улов, а минтай выпускать на волю. Однако впоследствии попавшая в ловушку рыба в большинстве случаев погибает.

Новые правила коснутся в том числе и вылова рыбы около островов Шумшу и Парамушир Курильской гряды. По информации "Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка", при ловле лососёвых доля минтая – порядка 5%. В случае вступления в силу новых правил, речь может идти о дополнительном поступлении на рынок тысяч тонн минтая. При этом россияне едва ли это заметят - порядка 70% выловленной продукции идёт на экспорт.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.08.2025 09:48
Общество 31.08.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2025 08:05
Общество 31.08.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2025 07:36
Общество 31.08.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2025 06:54
Общество 31.08.2025 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2025 06:37
Общество 31.08.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2025 05:37
Общество 31.08.2025 05:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 21:30
Общество 30.08.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 19:12
Общество 30.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 17:28
Общество 30.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 16:24
Общество 30.08.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 14:06
Общество 30.08.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 12:34
Общество 30.08.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 10:48
Общество 30.08.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 10:35
Общество 30.08.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2025 08:30
Общество 30.08.2025 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
08:05
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадьСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:54
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
06:37
Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:37
В Волгограде из-за атаки БПЛА Росавиация запретила приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
22:09
МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидированСмотреть фотографии
21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:59
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»Смотреть фотографии
15:25
Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часаСмотреть фотографии
14:54
«Проткнул себя ножницами»: волгоградец задержан за убийство знакомой и ее дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынкеСмотреть фотографии
13:54
Пожар на рынке в Волгограде: большой фоторепортаж с места ЧПСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
6 человек вывели из огня на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде возобновили движение троллейбусы №8а и 10аСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 