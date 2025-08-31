



Минсельхоз России разработал поправки к правилам рыболовства для Дальнего Востока. По информации «Парламентской газеты», среди нововведений положения, позволяющие направить на прилавки магазинов обречённый на гибель минтай.

На текущий момент один из наиболее доступных для россиян видов рыбы массово вылавливается при промысле лососёвых, при этом по действующим правилам рыбаки обязаны сортировать улов, а минтай выпускать на волю. Однако впоследствии попавшая в ловушку рыба в большинстве случаев погибает.

Новые правила коснутся в том числе и вылова рыбы около островов Шумшу и Парамушир Курильской гряды. По информации "Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка", при ловле лососёвых доля минтая – порядка 5%. В случае вступления в силу новых правил, речь может идти о дополнительном поступлении на рынок тысяч тонн минтая. При этом россияне едва ли это заметят - порядка 70% выловленной продукции идёт на экспорт.