Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область





31 августа Волгоградская область подверглась массовому налёту ударных БПЛА. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По его информации, смертоносные дроны ликвидируются в воздушном пространстве региона дежурными расчётами ПВО. Благодаря военным удалось избежать жертв и серьёзных разрушений.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах региона в результате падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова — работают саперы", - подчеркнул руководитель.

Напомним, ранним утром 31 августа Росавиация ввела ограничения на приём и посадку самолётов в аэропорту Волгограда. Официальный представитель авиационного агентства подчеркнул, что запрет носит временный характер и необходим для защиты пассажиров. Одновременно мониторинговые telegram-каналы сообщили о фиксации и сбитии БПЛА в Красноармейском районе Волгограда, в Светлом Яре, Мариновке и Калаче-на-Дону.

Фото из архива администрации Волгоградской области