



В Саратовской области Марковский городской суд готовится к рассмотрению громкого уголовного дела о гибели подростка в ДТП. Речь идет, сообщает ИА «СарИнформ», о происшествии в селе Подлесное 1 июля. На скамье подсудимых предстанет 36-летний цыган, управлявший автомобилем «Лада Веста».

Участник ДТП, в частности, обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности унесло жизнь человека. По данным прокуратуры Саратовской области, до суда обвиняемый признал вину в преступлении.

Отметим, что обстоятельства случившегося ДТП до сих пор не обнародованы правоохранительными органами Саратовской области. Между тем, напомним, сразу после аварии и гибели подростка жители Подлесного устроили митинг. Они потребовали выгнать из поселка всех цыган и обвиняли их в торговле наркотиками, нарушении общественного порядка и агрессии к соседям. Урегулировать ситуацию удалось местным властям, которые вышли к участниками митинга.