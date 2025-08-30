МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован

В ГУ МЧС в 21-54 ч. заявили о ликвидации пожара, уничтожившего рынок «Национальный» на севере Волгограда. С момента первого сообщения о пожаре прошло почти 12 часов.
Напомним, сегодня, 30 августа, на рынке на улице Михайлова,3 произошел масштабный пожар на площади в 3,2 квадратных метров. Огонь уничтожил торговые павильоны и магазины. В результате пожара 14 человек обратились за медицинской помощью, большинство - в связи с перенесенным стрессом.
Причина пожара устанавливается. В настоящее время территория рынка взята под охрану полицией.