МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован

Расследования 30.08.2025 22:09
В ГУ МЧС в 21-54 ч. заявили о ликвидации  пожара, уничтожившего рынок «Национальный» на севере Волгограда. С момента первого сообщения о пожаре прошло почти 12 часов.

Напомним, сегодня, 30 августа, на рынке на улице Михайлова,3 произошел масштабный пожар на площади в 3,2 квадратных метров. Огонь уничтожил торговые павильоны и магазины. В результате пожара 14 человек обратились за медицинской помощью, большинство - в связи с перенесенным стрессом.

Причина пожара устанавливается. В настоящее время территория рынка взята под охрану полицией.



