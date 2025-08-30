Спорт

Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»

Спорт 30.08.2025 15:34
0
30.08.2025 15:34


Накануне, 29 августа, в Волгограде состоялся матч 21-тура Молодежной футбольной лиги между «Ротором» и подмосковным клубом «Мастер-Сатурн». Игра на стадионе «Зенит» завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Егорьевска. 

Ко вчерашней встрече соперники подошли, находясь на соседних позициях в турнирной таблице. «Сатурн» занимал предпоследнее, 15-е место, с 18-ю очками. Волгоградцы замыкали таблицу с девятью баллами и домашними победами в активе над махачкалинским «Динамо» (3:2) и тульским «Арсеналом» - 2:1. Еще по разу сине-голубые сыграли вничью с махачкалинцами на выезде, СШОР «Зенит» и подольским «Витязем». 

В очном противостоянии в первом круге в Подмосковье «Сатурн» оказался сильнее «Ротора» - 2:1.

Вчерашний матч начался для хозяев обескураживающе. Гости воспользовались провалом в центре обороны «Ротора» и Руслан Меткалов реализовал выход один на один с голкипером Матвеем Куриллой. В середине тайма подмосковные футболисты удвоили преимущество. После прострела с левого фланга последовал удар, с которым справился Курилла. Но на добивании вратарь уже не успел среагировать, и Тимур Велиев отправил мяч в пустые ворота.

На 32-й минуте «Сатурн» забил снова - Аким Епишев был точен с пенальти. Почти сразу же Алим Кадралиев сократил отставание после розыгрыша углового. Полузащитник в одно касание мощным «выстрелом» замкнул навес и вернул интригу в матч.


Команды продолжали обмениваться созданными моментами. Сине-голубые вполне могли забить еще, но были неэффективными в реализации. Проявил себя также Курилла, отразивший несколько опасных ударов в исполнении «Сатурна». Но во второй половине даже его усилия не спасли «Ротор» от четвертого пропущенного гола, который был забит после выброса мяча с аута в штрафную хозяев.

Итог встречи - 4:1 в пользу «Мастер-Сатурна». 

Главный тренер «Ротора-М» Константин Кайгородов на послематчевой пресс-конференции выразил разочарование действиями своих подопечных.  

- Сложно комментировать такую игру. С самого начала были несобранными, полная потеря концентрации в обороне. Это же сказывается и на своих моментах в атаке. Возможно, мы их создали сегодня больше соперника. Но так в футбол играть нельзя, - заявил специалист. 

В следующем матче «Ротор-М» на выезде сыграет с московской «Родиной» 12 сентября.

Фото: «Ротор молодежный»/ vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.08.2025 18:04
Спорт 30.08.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.08.2025 17:16
Спорт 30.08.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.08.2025 12:02
Спорт 30.08.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.08.2025 19:23
Спорт 29.08.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.08.2025 07:39
Спорт 29.08.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.08.2025 21:37
Спорт 28.08.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2025 14:37
Спорт 26.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2025 21:05
Спорт 25.08.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2025 20:24
Спорт 25.08.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2025 19:34
Спорт 25.08.2025 19:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2025 10:29
Спорт 25.08.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2025 20:35
Спорт 24.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2025 23:31
Спорт 23.08.2025 23:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2025 11:57
Спорт 23.08.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2025 19:56
Спорт 21.08.2025 19:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»Смотреть фотографии
15:25
Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часаСмотреть фотографии
14:54
«Проткнул себя ножницами»: волгоградец задержан за убийство знакомой и ее дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынкеСмотреть фотографии
13:54
Пожар на рынке в Волгограде: большой фоторепортаж с места ЧПСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
6 человек вывели из огня на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде возобновили движение троллейбусы №8а и 10аСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
«В одни ворота»: юные футболистки СШ «Ротор» разгромили «Оренбург» в Волгограде Смотреть фотографии
11:56
Связь и интернет пропали в районе горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратовСмотреть фотографии
11:11
«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Первый заместитель председателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:42
МЧС: площадь возгорания на рынке в Волгограде составила 1200 квадратовСмотреть фотографии
10:35
Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде вспыхнул страшный пожар на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
«Просил видео интимного характера»: подозреваемого в педофилии москвича этапировали в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Каскад из 6 чудо-фонтанов появится в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
Минобороны: ночью в 10 регионах России отбили атаку 86 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Елена Исинбаева погасила долг за ЖКУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
В Волгоградской области перевернулась машина с подростками: погиб 17-летнийСмотреть фотографии
06:44
Три самолета облетели Волгоград из-за приказа РосавиацииСмотреть фотографии
23:18
Вылет в Москву отменили из-за плана «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 