Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»





Накануне, 29 августа, в Волгограде состоялся матч 21-тура Молодежной футбольной лиги между «Ротором» и подмосковным клубом «Мастер-Сатурн». Игра на стадионе «Зенит» завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Егорьевска.

Ко вчерашней встрече соперники подошли, находясь на соседних позициях в турнирной таблице. «Сатурн» занимал предпоследнее, 15-е место, с 18-ю очками. Волгоградцы замыкали таблицу с девятью баллами и домашними победами в активе над махачкалинским «Динамо» (3:2) и тульским «Арсеналом» - 2:1. Еще по разу сине-голубые сыграли вничью с махачкалинцами на выезде, СШОР «Зенит» и подольским «Витязем».

В очном противостоянии в первом круге в Подмосковье «Сатурн» оказался сильнее «Ротора» - 2:1.

Вчерашний матч начался для хозяев обескураживающе. Гости воспользовались провалом в центре обороны «Ротора» и Руслан Меткалов реализовал выход один на один с голкипером Матвеем Куриллой. В середине тайма подмосковные футболисты удвоили преимущество. После прострела с левого фланга последовал удар, с которым справился Курилла. Но на добивании вратарь уже не успел среагировать, и Тимур Велиев отправил мяч в пустые ворота.

На 32-й минуте «Сатурн» забил снова - Аким Епишев был точен с пенальти. Почти сразу же Алим Кадралиев сократил отставание после розыгрыша углового. Полузащитник в одно касание мощным «выстрелом» замкнул навес и вернул интригу в матч.





Команды продолжали обмениваться созданными моментами. Сине-голубые вполне могли забить еще, но были неэффективными в реализации. Проявил себя также Курилла, отразивший несколько опасных ударов в исполнении «Сатурна». Но во второй половине даже его усилия не спасли «Ротор» от четвертого пропущенного гола, который был забит после выброса мяча с аута в штрафную хозяев.

Итог встречи - 4:1 в пользу «Мастер-Сатурна».

Главный тренер «Ротора-М» Константин Кайгородов на послематчевой пресс-конференции выразил разочарование действиями своих подопечных.

- Сложно комментировать такую игру. С самого начала были несобранными, полная потеря концентрации в обороне. Это же сказывается и на своих моментах в атаке. Возможно, мы их создали сегодня больше соперника. Но так в футбол играть нельзя, - заявил специалист.

В следующем матче «Ротор-М» на выезде сыграет с московской «Родиной» 12 сентября.