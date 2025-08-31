В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьника





В Советском районе Волгограда полицейские по горячим следам смогли задержать 45-летнего мигранта. Мужчина подозревается в попытке изнасилования 14-летнего школьника.

- 27 августа 2025 года в отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Волгограду обратилась местная жительница с заявлением о том, что на её сына напал неизвестный мужчина и попытался совершить насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Всё произошло во дворе жилого дома. Отец подростка попытался задержать извращенца, но преступнику всё же удалось скрыться с места происшествия. Однако, по описанию родителей патрули смогли вычислить и оперативно задержать мужчину.

В ходе допроса удалось установить, что подозреваемый всего месяц находится в областном центре. Он прибыл в город из ближнего зарубежья.

- По результатам комплекса проверочных мероприятий следственным отделом по Советскому району города Волгограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. С задержанным проводятся следственные действия, - добавили в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время следствие ходатайствует о помещении подозреваемого в СИЗО.

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области