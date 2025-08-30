Минобороны: ночью в 10 регионах России отбили атаку 86 БПЛА





В течение прошедшей ночи в период с 21.00 ч. 29 августа до 7.00 ч. 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, были сбиты 30 БПЛА – над акваторией Черного моря,

15 БПЛА – над территорией Республики Крым,

13 БПЛА – над территорией Ростовской области,

11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

5 БПЛА – над территорией Брянской области,

4 БПЛА – над территорией Белгородской области,

2 БПЛА – над территорией Смоленской области,

2 БПЛА – над территорией Калужской области,

2 БПЛА – над территорией Тверской области,

1 БПЛА – над территорией Тульской области,

1 БПЛА – над территорией Курской области.



Напомним, Росавиация закрывала аэропорт Волгограда в целях безопасности. Ограничения действовали с вечера 29 августа и до утра 30 августа.





