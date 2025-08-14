Федеральные новости

Объявлен состав российской делегации для переговоров по Украине на Аляске

Федеральные новости 14.08.2025 14:37
0
14.08.2025 14:37


Стал известен состав российской делегации на переговорах Путина и Трампа на Аляске. Об этом рассказал 14 августа журналистам помощник президент Юрий Ушаков.

В переговорах президентов примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Помимо глав государств, в переговорах на Аляске будут участвовать по пять человек в каждой делегации. Встреча глав государств начнется в 22:30 мск 15 августа на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон.

Фото: сайт Кремля

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
13.08.2025 12:33
Федеральные новости 13.08.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 06:28
Федеральные новости 13.08.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 18:41
Федеральные новости 12.08.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 06:18
Федеральные новости 12.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 17:55
Федеральные новости 11.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:00
Федеральные новости 10.08.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2025 16:13
Федеральные новости 09.08.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.08.2025 16:08
Федеральные новости 08.08.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 11:34
Федеральные новости 07.08.2025 11:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
СК: Строитель разбился, упав с высоты 8-го этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда тестируют новые мусоровозыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Временного главу госжилнадзора одобрили депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:37
Объявлен состав российской делегации для переговоров по Украине на АляскеСмотреть фотографии
14:26
В Советском районе Волгограда завершают обновление водоводаСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде оглашен приговор по делу о трупе в подъездеСмотреть фотографии
13:33
Модель из Волгограда голодает на острове в ТаиландеСмотреть фотографии
13:26
Синоптики рассказали, какой будет осень в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:56
Каждый раз, как первый? Волгоградцев без причин напугали массовым шатдауном связиСмотреть фотографии
12:06
После страшной смерти рабочего под Волгоградом коммерсант будет содержать его сынаСмотреть фотографии
11:38
В Сети появились жуткие кадры пожара на крыше МКД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Волгоградский предприниматель из 120 литров молока произвел 40 кг деликатесовСмотреть фотографии
11:06
Огонь и черный дым: на юге Волгограда загорелась крыша девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Новый подрядчик достроит водолечебницу на ул. Казахской в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде рядом с мусоркой нашли ФАБ-100 времен войныСмотреть фотографии
09:45
Спалившую дом из-за куриных тушек женщину осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Волгоградстат зафиксировал резкий рост цен на хлебСмотреть фотографии
08:35
Хозяин оставил собаку на перроне вокзала Волгоград-1Смотреть фотографии
08:18
У пассажира рейса «Анталья-Волгоград» изъяли два кастетаСмотреть фотографии
08:10
«Всем миром»: в Волжском мортуарий спасут на пожертвования и поменяют имиджСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Загрязненные пестицидами поля обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские гандболистки заняли шестое место на Спартакиаде в Астрахани Смотреть фотографии
06:52
Начальник волгоградского МЧС Иван Павленко отмечает День рожденияСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсовСмотреть фотографии
06:09
В Волжском оценили ущерб природе от появления нефтяного озераСмотреть фотографии
05:18
Андрей Бочаров: после отражения атаки БПЛА произошел пожар на Волгоградском НПЗСмотреть фотографии
21:43
Под Волгоградом БПЛА выследили в капусте нелегалов-мигрантовСмотреть фотографии
21:29
Волгоградским студенткам с 1 сентября начнут выплачивать повышенные декретныеСмотреть фотографии
 