Объявлен состав российской делегации для переговоров по Украине на Аляске





Стал известен состав российской делегации на переговорах Путина и Трампа на Аляске. Об этом рассказал 14 августа журналистам помощник президент Юрий Ушаков.

В переговорах президентов примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Помимо глав государств, в переговорах на Аляске будут участвовать по пять человек в каждой делегации. Встреча глав государств начнется в 22:30 мск 15 августа на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон.

Фото: сайт Кремля