Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезни

Спорт 30.08.2025 18:04
0
30.08.2025 18:04


В эти минуты на «Волгоград Арене» начался матч «Ротора» и «Спартака» из Костромы. К сожалению, перед игрой болельщикам  не удалось сфотографироваться с легендой «Ротора»  Игорем Суровикиным и взять автограф у знаменитого футболиста. В клубе пояснили, что причиной отмены мероприятия стало состояние здоровья  Игоря Евгеньевича.


Зато волгоградцев ждали другие развлечения – концерт кавер-группы, сражения в настольные игры, мастер-классы по аквагриму. По традиции болельщики зарядились эмоциями, чтобы поддерживать родную команду так же громко и шумно, как и на последней домашней игре, когда сине-голубые выиграли у московского «Торпедо» со счетом 3:0.


Напомним, «Ротор» идет на шестом месте в турнирной таблице, а «Спартак» Кострома, новичок лиги, располагается на четвертом месте.


Фото Андрея Поручаева V102.RU

