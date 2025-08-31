Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицы

В Городищенском районе Волгоградской области полиция совместно с ФСБ вновь нагрянули с рейдом на сельхозпредприятия. На этот раз силовики проверили работников самодельных целлофановых теплиц, возведённых в границах Ерзовского поселения.





- В подразделение полиции доставлены 20 иностранных граждан. По выявленным нарушениям миграционного законодательства в отношении 5 иностранных граждан составлены административные материалы, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, зафиксированные нарушения законодательства носят незначительный характер. Поэтому на этот раз основания для высылки иностранных граждан отсутствуют.