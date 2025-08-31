Общество

В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадь

Общество 31.08.2025 08:05
В посёлке Светлый Яр Волгоградской области власти обновят Центральной площади. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках. Работы будут выполнены в рамках подготовки райцентра к установке стелы «Рубеж Сталинградской доблести».

Согласно проектно-сметной документации, здесь у здания районной администрации появится современная парковка. Для этого специалисты отфрезеруют старый асфальт и уложат новое покрытие, установят знаки и нанесут разметку. Непосредственно на самой Центральной площади также будет демонтирован асфальтовое покрытие тротуара и произведено мощение 2,2 тыс. кв. метров брусчаткой.

Преобразится и парковая зона. Часть деревьев должны быть пересажены. Больные – удалены. Кроме того, здесь запланирована высадка крупномерных елей, клёнов, рябин, туй а также газона.

Разобьют специалисты здесь и новые клумбы. В общей сложности контрактом предусмотрена высадка порядка 1 тыс. многолетних цветов.

Также на Центральной площади должны появиться новые скамейки, урны, вазоны.

На эти цели из бюджета выделено 31,3 млн рублей. Подрядчик будет отобран в течение ближайших недель. Произвести все работы специалистам предстоит в сжатые сроки – до конца 2025 года.

Стела «Рубеж Сталинградской доблести» устанавливается в населённых пунктах, где в период Сталинградской битвы разворачивались важнейшие сражения. Памятник возводится одновременно с присуждением одноимённого почётного звания. В 2025 году помимо Светлого Яра его удостоились города Камышин и Суровикино, а также рабочий поселок Октябрьский.

Отметим, вместе с установкой мемориала региональные власти выделяют местным властям средства на благоустройство прилегающей территории. Ранее редакция неоднократно рассказывала о срыве работ по благоустройству Павших Борцов в Городище Волгоградской области. Здесь местные чиновники были вынуждены провести церемонию открытия памятника на территории, обновление которой так и не удалось довести до конца.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"

