Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотников





31 августа в Волгоградской области был вновь отражён массовый налёт ударных беспилотников ВСУ. На время работы расчётов ПВО Росавиация вводила запрет на приём и отправку воздушных судов аэропортом Волгограда. В 6:38 воздушная гавань возобновила свою работу.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнули в авиационном агентстве.

Отметим, запрет действовал около полутора часов. Ранее об отражении атаки БПЛА сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате грамотных действий военных все воздушные цели были поражены. Из-за падения обломков возник локальный пожар, также один из дронов упал на дорогу в Средней Ахтубе.