



В Даниловском районе Волгоградской области два легковых автомобиля не поделили региональную трассу 18К-10. Авария произошла во второй половине дня у моста через Медведицу, на подъезде к районному центру.





- В 16:40 на 46 км автодороги «Михайловка — Даниловка — Котово» произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2115» и «Киа Спортаж». В результате ДТП пострадали водитель автомашины «ВАЗ» и двое ее пассажиров, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, в том числе травмы получили 2-летняя девочка и 17-летний юноша. Все пострадавшие были доставлены каретами скорой помощи в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102»