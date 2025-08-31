РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в Волгограде





Вечером 30 августа в Тракторозаводском районе Волгограда эксперты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в окрестностях сгоревшего вещевого рынка на ул. Михайлова. По информации специалистов, после окончания тушения пожара состояние атмосферы находится в норме.

- Вечером был организован контроль состояния атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций определяемых веществ не обнаружено, - подчеркнули в надзорном органе.

Напомним, ранее сообщалось, что передвижная лаборатория БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» выезжала на место для проведения исследований. Одновременно специалисты посоветовали местным жителям на всякий случай закрыть окна и двери в квартиры, а при сильном задымлении надеть респираторы.