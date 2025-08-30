Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в Суперлиге

30.08.2025
Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 29 августа, провели спарринг со своей второй командой в преддверии старта в женском чемпионате России. Подопечные Евгения Дмитриева победили ближайших резервисток со счетом 32:30, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Несмотря на разницу в опыте на данный момент, более юные спортсменки оказали достойное сопротивление старшим волгоградским гандболисткам и уступили всего с итоговой разницей «минус 2».

5 сентября «Динамо-Синара» сыграет в первом матче женской Суперлиги 25/26. Соперником бело-голубых станет московский «Луч». Начало встречи на «Динамо Арене» в 18-30 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.

Напомним, «Динамо-Синара» 22 августа провело встречу с болельщиками в ЦПКиО Волгограда. Бело-голубые представили новичков команды, поблагодарили своих фанатов за поддержку, ответили на вопросы зрителей в ходе пресс-конференции и в конце мероприятия растянули стометровый российский флаг. 

Отметим, вторая команда «Динамо-Синары» в предстоящем сезоне выступит в Высшей лиге.

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com 

