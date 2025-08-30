16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змей

С начала сезона в Волгоградской области 16 получили медпомощь в связи с укусами змей. Кто-то из пациентов, проходящих лечение в центре острых отравлений городской больницы №25, не заметил змею, когда полол грядки на даче, кто-то случайно на нее наступил или задел рукой.



В таких случаях следует немедленно обращаться к врачу – даже, если кажется, что укус безобидный. Яд гадюки мгновенно разрушает сосуды и нарушает свертываемость крови. Кровь попадает в окружающие ткани, появляется гематома. От укуса змей могут начаться системные нарушения функций внутренних органов, а в случае анафилактического шока человеку грозит смерть или пожизненная инвалидность.



Наибольшую опасность представляет укус в область головы и шеи, так как в этом случае отек, последующий за укусом, может перекрыть дыхательные пути. Поэтому комплексную терапию можно получить только в условиях стационара.



Справка. Токсикологический центр больницы №25 оказывает круглосуточную экстренную специализированную медицинскую помощь при экзогенных отравлениях, в том числе при укусах ядовитых змей, пауков и скорпионов.



Фото облздрав 34 t.me

