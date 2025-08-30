Происшествия

Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часа

30.08.2025 15:25
В ГУ МЧС по Волгоградской области выдали официальный комментарий событий, которые произошли сегодня на рынке «Национальный» в Тракторозаводском районе.  Как пояснили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило 30 августа в 9-30 ч.

Было эвакуировано около 600 человек, 6 человек спасены. Тушение осложнялось плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой.

Локализовали пожар в 11-47 ч. на площади 3200 квадратных метров. В ликвидации в настоящее время принимают участие 100 человек и 40 единиц техники. 

- Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории, - добавили в ведомстве.

Между тем, в соцсетях люди выдвигают самые разные версии о причинах масштабного пожара. Например, некоторые сообщают, что он мог произойти  из-за неисправного электросчетчика.

