Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часа





В ГУ МЧС по Волгоградской области выдали официальный комментарий событий, которые произошли сегодня на рынке «Национальный» в Тракторозаводском районе. Как пояснили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило 30 августа в 9-30 ч.

Локализовали пожар в 11-47 ч. на площади 3200 квадратных метров. В ликвидации в настоящее время принимают участие 100 человек и 40 единиц техники.





- Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории, - добавили в ведомстве.





Между тем, в соцсетях люди выдвигают самые разные версии о причинах масштабного пожара. Например, некоторые сообщают, что он мог произойти из-за неисправного электросчетчика.



Было эвакуировано около 600 человек, 6 человек спасены. Тушение осложнялось плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой.