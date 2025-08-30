Завтра, 31 августа, в Котельниковском районе Волгоградской области простятся с Олегом Кувшиновым, воевавшим под позывным «Сармат».
По информации администрации района, Олегу Витальевичу было 58 лет. Он родился и вырос в хуторе Нижние -Черни. С 1985 по 1987 прошел срочную службу в рядах Советской армии, после демобилизации работал в колхозе, а потом в сельской школе. В 2015 году Олега Кувшинова избрали главой поселения. Но в апреле прошлого года он решил пойти на СВО и оставил свой пост.
Был минометчиком, командиром минометного расчета, участвовал в выполнении многих важных боевых задач, являясь примером для более молодых бойцов.
Фото администрации Котельниковского района t.me