Расследования

МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидировано

Расследования 30.08.2025 17:52
0
30.08.2025 17:52


Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 14 человек. Напомним, сообщение о пожаре на улице Михайлова, 3 поступило 30 августа в 9-30 ч. Площадь пожара быстро увеличилась до 3,2 тысячи квадратов – горели торговые павильоны.

Локализовали пожар в 11-47 ч. А ликвидировали открытое горение гораздо позже – в 17-26 ч.
Ранее в МЧС сообщали, что было эвакуировано 600 человек, 6 – спасены.
Причина пожара устанавливается специалистами испытательной лаборатории.

Фото Павла Мирошкина V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.08.2025 18:28
Расследования 30.08.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 14:54
Расследования 30.08.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 13:07
Расследования 30.08.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 09:22
Расследования 30.08.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2025 16:13
Расследования 29.08.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2025 07:06
Расследования 29.08.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2025 15:54
Расследования 28.08.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2025 18:33
Расследования 27.08.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2025 12:17
Расследования 27.08.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2025 10:19
Расследования 27.08.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 19:16
Расследования 26.08.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 16:15
Расследования 26.08.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:14
Расследования 26.08.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:00
Расследования 26.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 10:46
Расследования 26.08.2025 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:34
Молодежный состав «Ротора» дома проиграл «Мастер-Сатурну»Смотреть фотографии
15:25
Локализация пожара на рынке Волгограда шла почти 2,5 часаСмотреть фотографии
14:54
«Проткнул себя ножницами»: волгоградец задержан за убийство знакомой и ее дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынкеСмотреть фотографии
13:54
Пожар на рынке в Волгограде: большой фоторепортаж с места ЧПСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
6 человек вывели из огня на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде возобновили движение троллейбусы №8а и 10аСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
«В одни ворота»: юные футболистки СШ «Ротор» разгромили «Оренбург» в Волгограде Смотреть фотографии
11:56
Связь и интернет пропали в районе горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратовСмотреть фотографии
11:11
«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Первый заместитель председателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:42
МЧС: площадь возгорания на рынке в Волгограде составила 1200 квадратовСмотреть фотографии
10:35
Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде вспыхнул страшный пожар на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
«Просил видео интимного характера»: подозреваемого в педофилии москвича этапировали в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Каскад из 6 чудо-фонтанов появится в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
Минобороны: ночью в 10 регионах России отбили атаку 86 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Елена Исинбаева погасила долг за ЖКУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
В Волгоградской области перевернулась машина с подростками: погиб 17-летнийСмотреть фотографии
06:44
Три самолета облетели Волгоград из-за приказа РосавиацииСмотреть фотографии
23:18
Вылет в Москву отменили из-за плана «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 