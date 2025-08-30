МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидировано

Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 14 человек. Напомним, сообщение о пожаре на улице Михайлова, 3 поступило 30 августа в 9-30 ч. Площадь пожара быстро увеличилась до 3,2 тысячи квадратов – горели торговые павильоны.
Локализовали пожар в 11-47 ч. А ликвидировали открытое горение гораздо позже – в 17-26 ч.
Ранее в МЧС сообщали, что было эвакуировано 600 человек, 6 – спасены.
Причина пожара устанавливается специалистами испытательной лаборатории.
Фото Павла Мирошкина V102.RU