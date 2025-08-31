Происшествия

В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. Санаторной

Происшествия 31.08.2025 12:26
0
31.08.2025 12:26


В Волгограде продолжается серия ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. 30 августа на границе Советского и Кировского районов под колёса иномарки угодила девушка-подросток на электронном устройстве.

- В 14:20 водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia, напротив д. 14 по ул. Санаторная совершила наезд на электросамокат под управлением 17-летней девушки, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, девушка-подросток, не спешившись, пыталась пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отметим, прибывшей на место аварии скорой девушка была доставлена в больницу.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.08.2025 10:56
Происшествия 31.08.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2025 10:20
Происшествия 31.08.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 15:25
Происшествия 30.08.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 13:54
Происшествия 30.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 12:40
Происшествия 30.08.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 12:18
Происшествия 30.08.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 11:56
Происшествия 30.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 11:30
Происшествия 30.08.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 11:11
Происшествия 30.08.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 10:42
Происшествия 30.08.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 09:53
Происшествия 30.08.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2025 07:23
Происшествия 30.08.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2025 18:38
Происшествия 29.08.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2025 14:38
Происшествия 29.08.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2025 14:01
Происшествия 29.08.2025 14:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:09
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделенияСмотреть фотографии
14:18
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветраСмотреть фотографии
12:32
«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
12:26
В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. СанаторнойСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
11:14
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срокСмотреть фотографии
10:56
РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Даниловке трое госпитализированы после столкновения «Лады» с иномаркойСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
08:05
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадьСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:54
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
06:37
Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:37
В Волгограде из-за атаки БПЛА Росавиация запретила приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
22:09
МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидированСмотреть фотографии
21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
20:23
Полиция взяла под охрану сгоревший рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:09
«Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы в домашнем матче – 1:2Смотреть фотографии
19:30
На «Волгоград Арене» установлен новый рекорд посещаемости - 20050 зрителейСмотреть фотографии
19:12
Стало известно состояние пострадавших из-за пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:59
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:28
Пропавшего на рыбалке волгоградского школьника нашли мертвымСмотреть фотографии
18:04
Легендарный игрок «Ротора» Суровикин отменил автограф-сессию из-за болезниСмотреть фотографии
17:52
МЧС: открытое пламя на рынке Волгограда ликвидированоСмотреть фотографии
17:28
Погибшего на СВО экс-главу поселения Олега Кувшинова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:16
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли своих резервисток перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
16:24
Озеро с погибающими сазанами показал фермер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 