



В Волгограде продолжается серия ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокатах. 30 августа на границе Советского и Кировского районов под колёса иномарки угодила девушка-подросток на электронном устройстве.

- В 14:20 водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia, напротив д. 14 по ул. Санаторная совершила наезд на электросамокат под управлением 17-летней девушки, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, девушка-подросток, не спешившись, пыталась пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отметим, прибывшей на место аварии скорой девушка была доставлена в больницу.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com