С 1 сентября в России зарплату будут считать по-новому: что изменится для волгоградцев

13.08.2025
В России с 1 сентября изменится порядок расчета средней заработной платы. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, расчет зарплаты по-новому принесет ряд преимуществ работникам, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Нилов пояснил, что теперь в расчет средней зарплаты будут включаться не только премии, но и другие денежные поощрения, что положительно отразится на доходах сотрудников. Выходное пособие будет начисляться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.  

Для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будет вычисляться путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов в месяце за год.

- В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3, - сообщил депутат.

Напомним, что Росстат заявил о росте средней зарплаты в Волгоградской области. Так, за май 2025 года, по данным ведомства, она составила 68925 рублей, что на 2 тысячи 361 рубль больше, чем было в апреле. 

